Поиск

Минцифры заявило, что Google ограничил создание новых аккаунтов в России

Минцифры заявило, что Google ограничил создание новых аккаунтов в России
Фото: Leon Neal/Getty Images

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Компания Google ограничила создание новых аккаунтов в Российской Федерации, сообщили журналистам в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в четверг.

"Минцифры подтверждает, что Google ограничил создание новых аккаунтов. Операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества СМС, отправляемых компанией российским пользователям", - заявили в ведомстве.

Там уточнили, что "СМС-подтверждение как второй фактор авторизации для ранее созданных аккаунтов Google пока работает, но нет уверенности, что эта возможность сохранится".

"Минцифры рекомендует пользователям сервисов Google создать резервные копии своих данных, перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации или на отечественные платформы", - сказали в Минцифры.

Ранее в СМИ появилась информация, что пользователи сервисов Google в РФ массово сталкиваются с ограничениями в создании новых аккаунтов, трудностями в регистрации профилей на российские телефонные номера.

Google Минцифры РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В сельской местности расширят возможности продажи лекарств

В сельской местности расширят возможности продажи лекарств

СКР признал 8 тысяч жителей Курской области потерпевшими в результате вторжения ВСУ

Экс-гендиректор ИД "Коммерсантъ" Желонкин занял пост советника министра просвещения РФ

Экс-гендиректор ИД "Коммерсантъ" Желонкин занял пост советника министра просвещения РФ

14 тысяч иностранцев не получили легальный статус в РФ из-за фиктивной справки о языке

Sotheby's решил ликвидировать юрлицо в России

Sotheby's решил ликвидировать юрлицо в России

Что произошло за день: среда, 25 сентября

Путин сообщил, что предложено уточнить условия применения Россией ядерного оружия

РФ расценит агрессию со стороны неядерного государства при поддержке страны с ядерным оружием как совместное нападение

Путин назвал условие для рассмотрения применения ядерного оружия Россией

Путин предложил адаптировать положения документов стратегического планирования к реалиям

Путин предложил адаптировать положения документов стратегического планирования к реалиям
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });