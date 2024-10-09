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Минюст США может рекомендовать разделение бизнеса Google

Минюст США может рекомендовать разделение бизнеса Google
Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США рассматривает возможность применения "поведенческих и структурных" мер для предотвращения использования Google своих продуктов в рыночных интересах одноименной поисковой системы и сопутствующих сервисов, включая основанные на искусственном интеллекте (ИИ), говорится в поданном накануне иске к "дочке" Alphabet Inc.

В частности, речь идет о таких продуктах, как браузер Chrome, магазин приложений Play Store и операционная система Android.

Минюст среди прочего может рекомендовать продажу некоторых частей бизнеса Google, запрет эксклюзивных контрактов и предоставление данных, используемых в разработке поисковых и ИИ-сервисов, пишет MarketWatch.

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"Антиконкурентное поведение Google привело к взаимосвязанным пагубным последствиям, влекущим беспрецедентные сложности для быстро меняющегося спектра рынков, - отмечается в иске, направленном в Окружной суд США по округу Колумбия. - Эти рынки незаменимы в контексте жизни всех американцев, будь то в качестве физических лиц или собственников бизнеса, и важность конечного освобождения этих рынков и восстановления конкуренции невозможно переоценить".

Согласно иску, "незаконное поведение" Google продолжалось более десяти лет. Конкретные рекомендации по его устранению Минюст намерен представить в ноябре.

Вице-президент Google по регуляторным делам Ли-Энн Малхолланд утверждает, что рекомендации министерства могут поставить под угрозу частную жизнь и безопасность пользователей, а также негативно отразиться на инновациях.

Акции Alphabet дешевеют на 1% в ходе предварительных торгов в среду.

США Google Минюст США
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