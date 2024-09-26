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Сбербанк получил разрешение ЦБ на использование ПВР-подхода при расчете резервов

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк получил разрешение регулятора использовать подход на основе внутренних рейтингов (ПВР-подход) при расчете резервов, заявила на Международном банковском форуме зампред Банка России Ольга Полякова.

"Сбер недавно воспользовался той возможностью, которая предоставлена 730-м положением, и, как банк, перешедший на ПВР, обратился к нам с ходатайством выдать им разрешение использовать в целях резервирования их методики", - сказала она.

"Мы долго с коллегами обсуждали эту тему, рассматривали все данные и пришли к выводу, что можем выдать Сберу такое разрешение, с чем мы их поздравляем. На прошлой неделе такое разрешение было выдано", - добавила зампред ЦБ.

Ольга Полякова Сбербанк Банк России
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