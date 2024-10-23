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Запас капитала позволяет Сберу работать стабильно "даже в текущих условиях"

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Запас капитала позволяет Сбербанку работать стабильно даже в условиях высоких ставок и ужесточения регулирования, сообщил "Интерфаксу" старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" банка Тарас Скворцов.

"У нас есть внутренний буфер по достаточности над минимальными требованиями ЦБ, он позволяет нам работать стабильно даже в текущих условиях. Ужесточение регулирования не может "съесть" весь этот запас", - сказал он.

"Вызовы всегда есть, но по сравнению с другими банками у нас их меньше", - добавил финдиректор банка.

Основным источником пополнения капитала для Сбербанка остается прибыль, отметил он.

Сбербанк за 9 месяцев 2024 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 5,7% - до 1,193 трлн рублей.

Коэффициенты достаточности базового (Н1.1) и основного капитала (Н1.2) в сентябре снизились на 0,1 процентного пункта (п.п.) - до 10,5% и 10,7% соответственно. Расчет коэффициентов не учитывает прибыль за июль-сентябрь 2024 года до проведения аудита. Расчетное влияние проаудированной прибыли за три месяца на нормативы базового и основного капитала составляет порядка 0,7 п.п.. Коэффициент достаточности общего капитала (Н1.0) за месяц вырос на 0,1 п.п. - до 12,0%.

Достаточность капитала является одним из значимых параметров в дивидендной политике Сбербанка.

В рамках новой стратегии развития до 2026 года банк планирует направлять на выплату дивидендов 50% от чистой прибыли при достаточности основного капитала по нормативу Н20.0 (по группе) выше 13,3%.

Сбербанк Сбер Тарас Скворцов
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