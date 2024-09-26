Российские военные взяли под контроль Украинск в ДНР

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ сообщили, что российские войска взяли под контроль город Украинск в Донецкой народной республике.

"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Украинск Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что подразделения группировки нанесли поражение личному составу и технике шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Леонидовка, Красноармейск, Щербиновка, Доброполье, Николаевка, Горняк и Тарасовка (ДНР).

"Отражено десять контратак штурмовых групп 53-й, 150-й, 151-й механизированных, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 142-й пехотной бригад ВСУ, 12-й, 14-й и 15-й бригад Нацгвардии", - сообщили военные.

По данным Минобороны РФ, потери украинских сил на данном участке фронта за сутки составили до 670 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и три единицы артиллерийского вооружения.