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Минобороны РФ заявило о взятии Угледара

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Российская армия взяла под контроль город Угледар, сообщило Минобороны РФ в четверг.

"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Угледар Донецкой народной республики", - говорится в заявлении министерства.

26 сентября Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки "Центр" установили контроль над городом Украинск в ДНР.

1 октября Минобороны РФ сообщило, что командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев доложил министру обороны РФ Андрею Белоусову, что под контроль российских войск на красноармейском направлении за сентябрь перешли 12 населённых пунктов. "Всего - около 130 квадратных километров", - сказал тогда Мордвичев, которого процитировало министерство.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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