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Песков заявил, что план Зеленского не содержит ничего осязаемого

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским "план мира" пока не принял осязаемые формы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ни о каком принятии (плана - ИФ) там речи не идет" - сказал Песков журналистам.

"Пока ничего осязаемого там нет даже для них", - добавил он.

Так ответил Песков на вопрос, будет ли принятие Западом "плана мира", предложенного президентом Украины, угрозой суверенитету России.

Дмитрий Песков Украина Владимир Зеленский
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