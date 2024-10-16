Песков назвал эфемерным план Зеленского по урегулированию на Украине

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эфемерным план урегулирования украинского конфликта, который в последнее время продвигает президент Украины Владимир Зеленский.

"Столько недель ведется речь о некоем эфемерном мирном плане - скорее всего это тот же план американцев воевать с нами до последнего украинца, который Зеленский закамуфлировал и назвал "мирным планом". Какого-то иного плана там нет", - сказал Песков журналистам.

"Но может быть иной план, который может быть действительно мирным: это осознание киевским режимом бесперспективности той политики, которую он проводит", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Он отметил, что власти в Киеве должны "протрезветь и осознать причины, которые привели к конфликту на Украине".