Законопроект о присвоении "звезд" глэмпингам принят в I чтении

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении обязательной классификации для всех объектов средств размещения, за исключением детских лагерей, религиозных организаций и фермерских хозяйств.

"Данный законопроект не о количестве гостиничных номеров, и не о ценах на гостиничные услуги и не о легализации гостевых домов, данный законопроект о повышении качества предоставляемых услуг во всех средствах размещения", - сказала журналистам первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина.

Она отметила, что сейчас по закону регулированию подлежат только гостиницы, тогда как, гостиничные услуги оказывают и "другие средства размещения, такие как модульные гостиницы, глэмпинги, которые по факту сегодня остаются вне поля зрения государства как с точки зрения объекта налогообложения, так и качества предоставляемых ими услуг".

"Как показывает практика, таких объектов немало. Так, сегодня на онлайн сервисе "Островок" зарегистрировано порядка 50 тысяч объектов размещения, из которых порядка 23 600 находится в реестре классифицированных объектов, то есть порядка 50% объектов размещения неклассифицированы и фактически находятся вне поля зрения государства", - сказала Школкина.

Наряду с этим, согласно действующему законодательству все гостиницы проходят процедуру подтверждения на соответствие ими определенной категории, так называемых звезд, но, туристами и экспертами все чаще отмечается несоответствие гостиниц заявленным "звездам", в первую очередь, с точки зрения качества предоставляемых услуг и комплектации номеров, добавила Школкина. По ее мнению, "такому положению дел способствуют формальные требования к организациям и самим экспертам, проводящим классификацию гостиниц".

Чтобы решить эти проблемы, законопроект предлагает ввести классификацию для всех объектов средств размещения, за исключением детских лагерей, религиозных организаций и фермерских хозяйств, которая будет проходить в два этапа.

По итогам классификации все объекты будут вноситься в единый реестр объектов классификации в сфере туристской деятельности. Оказание услуг в объектах туристской деятельности, не состоящих в указанном реестре, запрещается, предусматривает проект закона.

Наряду с этим вводится обязанность для агрегатора, оказывающего услуги по бронированию средств размещения, размещать у себя достоверную информацию об объектах и услугах средств размещения с ссылкой на единый реестр объектов классификации в сфере туристской деятельности, также указывается в проекте закона.

Кроме того, предполагается создание единого реестра аккредитованных организаций по классификации объектов в сфере туристской деятельности и повышение требований как к самим аккредитованным организациям, так и к экспертам, проводящим классификацию объектов в сфере туристской деятельности, вплоть до персональной ответственности каждого.

Регионам предлагается передать полномочия по осуществлению регионального государственного контроля в сфере туристской деятельности, в рамках которого будет осуществляться контроль, в том числе за наличием средства размещения в едином реестре объектов классификации и соответствия средства размещения требованиям по категории объекта.

"Таким образом законопроект позволит нам более комплексно подойти к решению проблем, связанных с защитой прав потребителей на получение ими более качественных услуг в объектах размещения, а также на повышение прозрачности и создание равных конкурентных условий для всех участников рынка туристской индустрии", - считает Школкина.