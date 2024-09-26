Поиск

Законопроект о присвоении "звезд" глэмпингам принят в I чтении

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении обязательной классификации для всех объектов средств размещения, за исключением детских лагерей, религиозных организаций и фермерских хозяйств.

"Данный законопроект не о количестве гостиничных номеров, и не о ценах на гостиничные услуги и не о легализации гостевых домов, данный законопроект о повышении качества предоставляемых услуг во всех средствах размещения", - сказала журналистам первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина.

Она отметила, что сейчас по закону регулированию подлежат только гостиницы, тогда как, гостиничные услуги оказывают и "другие средства размещения, такие как модульные гостиницы, глэмпинги, которые по факту сегодня остаются вне поля зрения государства как с точки зрения объекта налогообложения, так и качества предоставляемых ими услуг".

"Как показывает практика, таких объектов немало. Так, сегодня на онлайн сервисе "Островок" зарегистрировано порядка 50 тысяч объектов размещения, из которых порядка 23 600 находится в реестре классифицированных объектов, то есть порядка 50% объектов размещения неклассифицированы и фактически находятся вне поля зрения государства", - сказала Школкина.

Наряду с этим, согласно действующему законодательству все гостиницы проходят процедуру подтверждения на соответствие ими определенной категории, так называемых звезд, но, туристами и экспертами все чаще отмечается несоответствие гостиниц заявленным "звездам", в первую очередь, с точки зрения качества предоставляемых услуг и комплектации номеров, добавила Школкина. По ее мнению, "такому положению дел способствуют формальные требования к организациям и самим экспертам, проводящим классификацию гостиниц".

Чтобы решить эти проблемы, законопроект предлагает ввести классификацию для всех объектов средств размещения, за исключением детских лагерей, религиозных организаций и фермерских хозяйств, которая будет проходить в два этапа.

По итогам классификации все объекты будут вноситься в единый реестр объектов классификации в сфере туристской деятельности. Оказание услуг в объектах туристской деятельности, не состоящих в указанном реестре, запрещается, предусматривает проект закона.

Наряду с этим вводится обязанность для агрегатора, оказывающего услуги по бронированию средств размещения, размещать у себя достоверную информацию об объектах и услугах средств размещения с ссылкой на единый реестр объектов классификации в сфере туристской деятельности, также указывается в проекте закона.

Кроме того, предполагается создание единого реестра аккредитованных организаций по классификации объектов в сфере туристской деятельности и повышение требований как к самим аккредитованным организациям, так и к экспертам, проводящим классификацию объектов в сфере туристской деятельности, вплоть до персональной ответственности каждого.

Регионам предлагается передать полномочия по осуществлению регионального государственного контроля в сфере туристской деятельности, в рамках которого будет осуществляться контроль, в том числе за наличием средства размещения в едином реестре объектов классификации и соответствия средства размещения требованиям по категории объекта.

"Таким образом законопроект позволит нам более комплексно подойти к решению проблем, связанных с защитой прав потребителей на получение ими более качественных услуг в объектах размещения, а также на повышение прозрачности и создание равных конкурентных условий для всех участников рынка туристской индустрии", - считает Школкина.

Надежда Школкина Госдума Островок
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ продолжит развивать инфраструктуру для перевозки СПГ и обеспечивать проекты газовозами

РФ продолжит развивать инфраструктуру для перевозки СПГ и обеспечивать проекты газовозами

ГД одобрила в I чтении проект о запрете продажи детям баллончиков для сниффинга

Дума продлила срок пребывания на службе председателя СКР

Дума продлила срок пребывания на службе председателя СКР
Военная операция на Украине

Российские военные взяли под контроль Украинск в ДНР

Львова-Белова сообщила о возвращении домой на Украину еще девяти детей

"Мосбиржа" запустила торги первым биржевым фондом акций с регулярными выплатами дохода

Минцифры заявило, что Google ограничил создание новых аккаунтов в России

Минцифры заявило, что Google ограничил создание новых аккаунтов в России

В сельской местности расширят возможности продажи лекарств

В сельской местности расширят возможности продажи лекарств

СКР признал 8 тысяч жителей Курской области потерпевшими в результате вторжения ВСУ

Экс-гендиректор ИД "Коммерсантъ" Желонкин занял пост советника министра просвещения РФ

Экс-гендиректор ИД "Коммерсантъ" Желонкин занял пост советника министра просвещения РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });