Госдума приняла в первом чтении законопроект о классификации гостиниц

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о классификации гостиниц в России, а также создании реестра аккредитованных объектов размещения.

Как отметил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов, гостиницы не могут работать в России без присвоения определенной категории с 2022 года, однако в последние годы появилось много других объектов, в том числе некапитальных средств размещения, которые пока не охвачены системой классификации. Также не все гостиницы соответствуют заявленным критериям.

"Законопроект решает эти проблемы и ставит перед собой две важных цели. Первая - это создание равных условий для всех участников туриндустрии. Вторая цель - это повышение прозрачности системы контроля и доверия туристов к качеству средств размещения", - сказал он, выступая на пленарном заседании в Госдуме.

Согласно законопроекту, предусматривается создание единого реестра классификации объектов. В него войдут все средства размещения, включая гостиницы, кемпинги, модульные средства размещения, а также пляжи и горнолыжные трассы. Реестр будет создан на базе информационной системы Росаккредитации.

Предполагается, что процедура классификации объектов будет состоять из двух этапов. На первом этапе средство размещения самостоятельно оценивает себя и вносит сведения в реестр, представляя необходимые данные, включая фотографии и координаты. Это станет обязательным для всех средств размещения.

На втором этапе аккредитованные органы по классификации будут проверять объекты, и, если гостиница захочет, то она может претендовать на звездность.

Оценка классификации объектов средств размещения будет проводиться экспертами и организациями, аккредитованными национальным органом. Все эксперты должны соответствовать определенным требованиям, а аккредитованные организации будут обязаны периодически проходить подтверждение на компетентность. Законопроект вводит персональную ответственность каждого эксперта, который участвует в оценке гостиниц.

Наряду с этим, полномочия по контролю соответствия объектов передаются региональным государственным контрольным органам в сфере туристской деятельности, где предметом контроля, в том числе, являются наличие средства размещения в едином реестре и соответствие средства размещения требованиям по типу и категории, указанным в реестре.