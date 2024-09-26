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В СВР заявили, что теракты на "Северных потоках" направлены против Европы

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Теракты на газопроводах "Северные потоки" были направлены против Европы, прежде всего, ФРГ, заявили в Службе внешней разведки России (СВР).

"Имеющаяся развединформация однозначно указывает на то, что атаки на трубопроводы являются актом международного терроризма и экономической войны англосаксов против европейских союзников, прежде всего ФРГ", - говорится в сообщении пресс-бюро СВР, распространенном в четверг.

Как подчеркивается в документе, "страны Запада спустя два года после подрыва "Северных потоков" не только не провели расследования, но и пытаются сфабриковать его результаты".

"Вашингтон и Лондон с 2022 года систематически пытаются убрать из международной информповесткитему диверсий на "Северных потоках". Несмотря на это, фиксируем, что в странах Запада на уровне независимых политиков и экспертов сохраняется запрос на получение достоверной информации о причинах и организаторах указанного теракта", - отмечает пресс-бюро.

Кроме того, говорится в сообщении, "СВР России располагает сведениями о принятом в США и Великобритании решении реализовать в преддверии очередной годовщины взрывов дезинформационную кампанию прикрытия истинной цели диверсии и ее организаторов".

"С августа подконтрольные Вашинггону и Лондону структуры и СМИ реализуют вброс об исполнении атак исключительно украинскими экстремистами, действовавшими самостоятельно. Несмотря на то, что подобная версия не выдерживает критики, именно она уже навязана следственным органам Германии в качестве основной", - отмечается в документе.

СВР подчеркивает: "Теракт на "Северных потоках" нанес непоправимый ущерб экономике Европы. В связи с этим СВР России рассчитывает, что объективное расследование все-таки будет проведено".

СВР Германия Северный поток
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