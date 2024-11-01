Трамп заявил, что это он заблокировал строительство "Северного потока 2"

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп назвал нездоровыми людей, которые считают, что он играет на руку Москве.

"Эти люди говорят, что я друг России, что я работаю на Россию, что я российский шпион. Они больны", - сказал он в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном.

При этом экс-президент отметил, что именно ему удалось остановить строительство газопровода "Северный поток 2".

"Самый масштабный проект России - это "Северный поток 2". Это самый крупный трубопровод такого рода в мире, который идет из России в Германию и далее по всей Европе. Я остановил его строительство", - сказал Трамп, отметив, что именно он ввел целый ряд санкций, которые заблокировали это строительство.

"Северный поток 2" начали прокладывать в 2018 году, но его так и не ввели в строй из-за проблем с сертификацией с германской стороны.

26 сентября прошлого года на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" произошли взрывы, которые вывели их из строя.