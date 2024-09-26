Путин заявил, что Тихоокеанская железная дорога будет запущена в 2025 году

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Тихоокеанская железная дорога будет запущена в 2025 году, сообщил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя" в четверг.

"Расширяются мощности центра добычи угля на Дальнем Востоке, кстати, уже в будущем году заработает Тихоокеанская железная дорога. Это частная магистраль от Эльгинского месторождения в Якутии до порта Эльга в Хабаровском крае", - сказал он.

Строительством Тихоокеанской ж/д занимается компания "Эльгауголь" для вывоза угля с месторождения через порт Эльга на берегу Охотского моря, который компания также строит сама, его мощность 30 млн тонн. Ж/д ветка свяжет терминал на побережье Охотского моря с Эльгинским угольным месторождением.

"Эльгауголь" начала строить железную дорогу в 2022 г. Ранее сообщалось, что компания рассчитывает запустить эту ветку и порт концу 2024 г.

Эльгинское месторождение - крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля, его запасы составляют около 2,2 млрд тонн по стандартам JORC.