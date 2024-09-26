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Россия будет сотрудничать в энергетике с зарубежными партнерами в международных форматах

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Россия продолжит сотрудничать с зарубежными странами по вопросам энергетики в международных форматах, в том числе в рамках альянсов ОПЕК+ и ФСЭГ, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии на "Российской энергетической неделе".

"Россия выполняет свои обязательства по поставкам энергоресурсов на мировой рынок. Играет на нем стабилизирующую роль, участвует в таких авторитетных форматах, как ОПЕК+ и Форум стран-экспортеров газа", - сказал он.

"Мы, безусловно, продолжим это сотрудничество с нашими партнерами. Уверен, стратегические, долгосрочные задачи, которые стоят перед российской энергетикой, без всяких сомнений, будут решены. А значит, наши энергокомпании, их трудовые коллективы, вся отрасль в целом будут обеспечены стабильной, надежной работой на многие-многие годы вперед", - подчеркнул президент.

Он также заверил, что Россия готова сформировать для заинтересованных государств новую платформу развития, в том числе в энергетике, которая будет свободна от вмешательства извне.

"Для государств, которые уже являются или станут перспективными центрами роста, мы намерены формировать эффективную и свободную от негативного вмешательства извне платформу развития, включая ресурсную, технологическую, кадровую, финансовую, торговую и инвестиционную, - сказал он. - В том числе, речь идет об энергетике, которая определяющим образом влияет на состояние экономики и социальной сферы".

ОПЕК Владимир Путин ФСЭГ
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