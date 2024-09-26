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Глава "Сургутнефтегаза" предложил обсудить отмену запрета экспорта бензина в октябре

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Обсудить возможность отмены запрета на экспорт бензинов из России можно будет в октябре, чтобы избежать затоваривания и остановки нефтеперерабатывающих мощностей. Такое мнение журналистам высказал глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов.

Отвечая на вопрос, когда можно поднимать вопрос отмены запрета на экспорт бензинов, он сказал: "Я думаю, что в зависимости от того, какой будет потребительский спрос, а это зависит от погодных условий, в том числе. Ремонты закончились, от этого тоже зависит. Как показывает опыт прошлого года, в середине октября можем не исключать. Чтобы не затовариться и не остановить мощности на заводах".

Богданов также сказал журналистам, что эффективность Киришского НПЗ на фоне запрета экспорта бензина разная, в зависимости от сезона. Например, осенью ситуации легче, поскольку заканчивается туристический сезон, а НПЗ выходят из ремонтов, добавил он.

Сургутнефтегаз Владимир Богданов
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