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Разрешение на временное проживание в РФ можно будет получить после трех лет жизни в браке

Разрешение на временное проживание в РФ можно будет получить после трех лет жизни в браке
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Срок проживания в браке с гражданином РФ для получения разрешения на временное проживание в России предлагается увеличить до трех лет, соответствующая поправка внесена в Госдуму, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Госдума шаг за шагом разгребает накопившиеся проблемы в миграционной сфере. Внесли поправки к принятому в первом чтении законопроекту, котором изначально предлагалось выдавать разрешение иностранному гражданину на временное проживание в нашей стране в упрощенном порядка спустя 2 года брака с гражданином РФ. Правильно минимальный срок нахождения в браке сделать не менее трех лет", - сказал Володин в четверг журналистам.

Он отметил, что только по истечении этого срока можно будет претендовать на получение разрешения на временное проживание вне квоты.

Также Володин сообщил, что внесена и вторая поправка, которая направлена на борьбу с фиктивным отцовством. "Предлагается установить, что получить вид на жительство после усыновления ребенка, являющегося гражданином РФ, без вступления в брак возможно будет только спустя 3 года с момента совместного проживания или ведения хозяйства", - добавил спикер Госдумы.

После внесения изменений "заключение фиктивного брака станет бесполезным для ускоренного получения иностранным гражданином российского гражданства", считает он.

Володин привел данные МВД, согласно которым с 2021 года по настоящее время было заключено 4300 браков с целью получения миграционного статуса.

Вячеслав Володин Госдума
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