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Дума приняла поправку о трех годах в браке для получения разрешения на временное проживание в РФ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла поправку об увеличении до трех лет срока проживания в браке с гражданином РФ для получения разрешения на временное проживание в России.

Авторами поправки стали председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников.

"Госдума шаг за шагом разгребает накопившиеся проблемы в миграционной сфере", - сказал Володин ранее, комментируя журналистам поправку.

Он отметил, что в первоначальном варианте проекта закона предлагалось выдавать разрешение иностранному гражданину на временное проживание в нашей стране в упрощенном порядка спустя два года брака с гражданином РФ.

В рамках рассмотрения данного законопроекта (474730-8) во втором чтении во вторник также одобрена и вторая поправка, которая направлена на борьбу с фиктивным отцовством. "Предлагается установить, что получить вид на жительство после усыновления ребенка, являющегося гражданином РФ, без вступления в брак возможно будет только спустя три года с момента совместного проживания или ведения хозяйства", - сказал спикер Госдумы, являющийся автором этой поправки.

После внесения изменений "заключение фиктивного брака станет бесполезным для ускоренного получения иностранным гражданином российского гражданства", считает он.

Володин привел данные МВД, согласно которым с 2021 года по настоящее время было заключено 4300 браков с целью получения миграционного статуса.

Госдума
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