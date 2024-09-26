"Яндекс" выведет электровелосипеды своей разработки для курьеров на улицы 10 городов
Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - "Яндекс" в период с октября до конца 2024 года планирует вывести на улицы 10 городов России несколько тысяч электровелосипедов своей разработки, сообщила пресс-служба компании.
Использовать технику будут курьеры компании.
Как сообщалось, электровелосипед собственной разработки "Яндекс" представил в ноябре 2023 года. Первые сто электровелосипедов появились на улицах Москвы зимой 2023-2024 годов.
Разработка компании оснащена модулем IoT (Internet of things, "интернет вещей"), что, в частности, позволит регулировать скорость электровелосипеда.