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"Яндекс" выведет электровелосипеды своей разработки для курьеров на улицы 10 городов

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - "Яндекс" в период с октября до конца 2024 года планирует вывести на улицы 10 городов России несколько тысяч электровелосипедов своей разработки, сообщила пресс-служба компании.

Использовать технику будут курьеры компании.

Как сообщалось, электровелосипед собственной разработки "Яндекс" представил в ноябре 2023 года. Первые сто электровелосипедов появились на улицах Москвы зимой 2023-2024 годов.

Разработка компании оснащена модулем IoT (Internet of things, "интернет вещей"), что, в частности, позволит регулировать скорость электровелосипеда.

Яндекс
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