"Северная верфь" спустит на воду фрегат проекта 22350 "Адмирал Исаков"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Северная верфь" (Санкт-Петербург) в пятницу, 27 сентября, планирует спустить на воду фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Исаков", сообщает пресс-служба судозавода.

"Это многоцелевой надводный боевой корабль, несущий на борту высокоточное ракетное оружие большой дальности, в том числе и гиперзвуковые ракеты "Циркон"", - говорится в сообщении.

"Фрегат с заводским номером 924 назван в честь Ивана Степановича Исакова - адмирала флота Советского Союза, Героя Советского Союза", - уточняет пресс-служба.

Фрегаты проекта 22350 предназначены для поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов.

Фрегаты вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом "Редут", гиперзвуковыми ракетами "Циркон" (Реутовское НПО машиностроения, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ), крылатыми ракетами "Калибр" (концерн "Алмаз-Антей"). В качестве противолодочного оружия -используется комплекс "Пакет-НК". Несут на борту противолодочный вертолет Ка-27.

"Северная верфь" сейчас ведет строительство других фрегатов проекта - "Адмирал Амелько", "Адмирал Чичагов", "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов".

В настоящий момент в составе ВМФ России находятся три корабля проекта 22350 - "Адмирал Горшков", "Адмирал Касатонов" и "Адмирал Головко".

ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК) - одно из крупнейших судостроительных предприятий России, специализируется на строительстве боевых надводных кораблей и коммерческих судов различного назначения.