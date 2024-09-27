Фрегат "Адмирал Головко" отработал посадки на палубу вертолета Ка-52 в Баренцевом море

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Фрегат Северного флота "Адмирал Головко" отработал прием на палубу вертолета корабельного базирования Ка-52К "Катран" во время стоянки на якоре в Кольском заливе и в Баренцевом море, сообщает пресс-служба Северного флота в пятницу.

"Тренировочные полеты прошли в дневное время. Летчики выполнили посадки на палубу фрегата на стопе и на ходу. Также вертолетчики провели облеты фрегата с целью проверки его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что в общей сложности было выполнено более 30 посадок и взлетов с палубы корабля. В проведении полетов был задействован личный состав авиагруппы, а также экипаж корабля, обеспечивающий полеты.

Вертолет корабельного базирования Ка-52К "Катран" отличается от штурмового вертолета Ка-52 "Аллигатор" наличием укороченного складного крыла, которое было доработано под размещение тяжелого вооружения, и механизма складывания лопастей, что позволяет ему компактно располагаться в ангаре корабля.

Ка-52К предназначен для патрулирования, огневой поддержки войск при высадке на берег, а также при необходимости для спасательных операций на море. В отличие от "сухопутного" "морской" вертолет несет на себе мощные противокорабельные крылатые ракеты.