Под Новошахтинском Ростовской области уничтожено семь дронов
Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что под Новошахтинском в ночь на пятницу было сбито семь беспилотников.
"Всего под Новошахтинском этой ночью уничтожено 7 БПЛА", - написал Голубев в своем телеграм-канале.
Губернатор добавил, что в результате падения обломков дронов в поле загорелась трава, огонь оперативно потушили.
По словам главы региона, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.