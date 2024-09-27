Под Новошахтинском Ростовской области уничтожено семь дронов

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что под Новошахтинском в ночь на пятницу было сбито семь беспилотников.

"Всего под Новошахтинском этой ночью уничтожено 7 БПЛА", - написал Голубев в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что в результате падения обломков дронов в поле загорелась трава, огонь оперативно потушили.

По словам главы региона, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.