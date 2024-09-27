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Что случилось этой ночью: пятница, 27 сентября

Израиль нанес удары по 220 объектам "Хезболлы", Харрис встретилась с Зеленским, Байден одобрил временный бюджет

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Израиль за сутки нанес удары по 220 объектам "Хезболлы" в Ливане. По заявлению ЦАХАЛ, военные атаковали инфраструктуру движения, пусковые установки, склады вооружений и личный состав "Хезболлы". В Министерстве здравоохранения Ливана сообщили, что жертвами авиаударов стали 92 человека, 153 были ранены.

- Глава Минобороны Ирана Азиз Насирзаде призвал мусульманские страны разорвать политические и экономические отношения с Израилем.

- Президент Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий временное финансирование правительства до 20 декабря во избежание шатдауна, сообщил Белый дом. Накануне документ одобрил Конгресс США.

- Вице-президент США Камала Харрис на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским заявила о неизменности поддержки Киева Вашингтоном. Стороны обсудили мирный план украинского лидера и американскую помощь.

- В Приморском крае произошла авария на подстанции "Промысловка", без света остались жители города Фокино и поселка Руднево. Для устранения аварии специалистам "Оборонэнерго" потребовалось несколько часов.

- Под Новошахтинском в Ростовской области в ночь на пятницу сбили семь беспилотников. В результате падения обломков дронов в поле загорелась трава, огонь оперативно потушили. По словам главы региона, пострадавших и разрушений на земле нет.

- В Оренбургской области началось учение Ясненской дивизии Ракетных войск стратегического назначения с участием более 3 тыс. военных и 300 единиц техники. Оно пройдет под руководством командующего РВСН Сергея Каракаева.

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