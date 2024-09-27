Энергоснабжение города Фокино в Приморье нарушено из-за аварии

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты устраняют аварию на подстанции, из-за которой в пятницу нарушено энергоснабжение города Фокино Приморского края, сообщила администрация муниципалитета.

"На подстанции Промысловка произошло аварийное отключение. Аварию устраняют АО "Оборонэнерго"", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, восстановление энергоснабжения может занять от двух до трех часов.

Сначала планируется восстановить электроснабжение в Фокино, затем в расположенном рядом поселке Руднево.

Объем работ большой, для выполнения задачи привлекаются все необходимые ресурсы, сообщил глава муниципалитета Александр Баранов в своем телеграм-канале.

Фокино - закрытое административно-территориальное образование, в состав городского округа также входят поселки Дунай, Путятин.