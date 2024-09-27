Поиск

Энергоснабжение города Фокино в Приморье нарушено из-за аварии

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты устраняют аварию на подстанции, из-за которой в пятницу нарушено энергоснабжение города Фокино Приморского края, сообщила администрация муниципалитета.

"На подстанции Промысловка произошло аварийное отключение. Аварию устраняют АО "Оборонэнерго"", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, восстановление энергоснабжения может занять от двух до трех часов.

Сначала планируется восстановить электроснабжение в Фокино, затем в расположенном рядом поселке Руднево.

Объем работ большой, для выполнения задачи привлекаются все необходимые ресурсы, сообщил глава муниципалитета Александр Баранов в своем телеграм-канале.

Фокино - закрытое административно-территориальное образование, в состав городского округа также входят поселки Дунай, Путятин.

Приморье Дунай Фокино
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РВСН проводят в Оренбургской области учение с участием 3 тыс. военных

Что произошло за день: четверг, 26 сентября

Лавров констатировал, что вопрос "денуклеаризации" КНДР закрыт

Под Архангельском пропал вертолет

Разрешение на временное проживание в РФ можно будет получить после трех лет жизни в браке

Разрешение на временное проживание в РФ можно будет получить после трех лет жизни в браке

В Москве арестован руководитель отдела СКР по Таганрогу Багмут

В Минфине сказали, что решение вопроса об интернет-торговле вином заморожено

В Минфине сказали, что решение вопроса об интернет-торговле вином заморожено

Арестованный в Москве американец Татер хочет получить политическое убежище в РФ

Военный суд заочно приговорил актера Алексея Панина к шести годам колонии

Военный суд заочно приговорил актера Алексея Панина к шести годам колонии

"Основы российской государственности" адаптируют для медицинских и педагогических вузов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });