Энергоснабжение приморского Фокино восстановили после аварии

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Восстановлена подача электричества в городе Фокино Приморского края, нарушенная в пятницу утром из-за аварии, сообщила администрация муниципалитета.

"Все потребители Фокино подключены, услуга электроснабжения предоставляется в полном объеме", - говорится в сообщении.

По информации "Оборонэнерго", в 09:30 (02:30 по Москве) в пятницу на территории Фокино при производстве переключений по выводу в плановый ремонт на сетях филиала "Приморский" АО "Оборонэнерго" произошло повреждение оборудования.

Ранее сообщалось, что авария произошла на подстанции "Промысловка".

Фокино - закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО), в состав городского округа также входят поселки Дунай, Путятин.