На полигоне в Приморье прошла церемония закрытия российско-лаосского учения "Ларос-2024"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - На общевойсковом полигоне "Сергеевский" в Приморском крае состоялась торжественная церемония закрытия российско-лаосского военного учения "Ларос-2024", сообщило Минобороны РФ.

В ней приняли участие заместитель командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев, заместитель начальника Генерального штаба Народной армии Лаоса генерал-лейтенант Пхансенг Бунпан, военнослужащие двух стран.

Военачальники России и Лаоса отметили, что участники учения показали высокий уровень боевой подготовки и слаженности, а также успешно обменялись опытом ведения боевых действий в условиях современных вооруженных конфликтов.

"Несмотря на всю сложность задач по отработке совместных контртеррористических действий, отмечаю, что все цели международного учения "Ларос-2024" достигнуты. Задачи, поставленные руководством учения, выполнены в полном объеме", - отметил, в частности, в своем выступлении Носулев, слова которого приводятся в сообщении.

На плацу полевого лагеря прошло награждение наиболее отличившихся в ходе учения военнослужащих ведомственными знаками отличия и памятными подарками.

Как сообщалось, в ходе учения военные России и Лаоса отработали освобождение населенного пункта и его жителей от условных террористов, уничтожение незаконных вооруженных формирований.

По информации министерства обороны РФ, в основном этапе учения были задействованы подразделения специального назначения, танковые экипажи, расчеты артиллерии, экипажи БМП, огнеметные подразделения и расчеты ПЗРК "Игла" ВС двух стран, а также часть сил штурмовой и армейской авиации ВКС России.