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Пропавший под Архангельском вертолет найден, все находившиеся на борту погибли

Пропавший под Архангельском вертолет найден, все находившиеся на борту погибли
Вертолет Robinson. Архивное фото.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Обнаружены обломки вертолета Robinson, пропавшего накануне под Архангельском, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в экстренных службах.

С воздуха удалось обнаружить обломки вертолета. Оба человека, находившихся на борту, погибли, сказали в экстренных службах.

Ранее сообщалось об исчезновении вертолета Robinson 44 с двумя людьми на борту. Воздушное судно выполняло несогласованный полет между двумя поселками региона.

Архангельск Robinson Архангельская область
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