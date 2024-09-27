Пропавший под Архангельском вертолет найден, все находившиеся на борту погибли

Вертолет Robinson. Архивное фото. Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Обнаружены обломки вертолета Robinson, пропавшего накануне под Архангельском, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в экстренных службах.

С воздуха удалось обнаружить обломки вертолета. Оба человека, находившихся на борту, погибли, сказали в экстренных службах.

Ранее сообщалось об исчезновении вертолета Robinson 44 с двумя людьми на борту. Воздушное судно выполняло несогласованный полет между двумя поселками региона.