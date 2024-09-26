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Под Архангельском пропал вертолет

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Вертолет Robinson пропал под Архангельском, на борту находились два человека, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Вертолет Robinson 44 выполнял полет из поселка Бычье в поселок Карандашевская Приморского округа Архангельской области. На связь не выходит, на место в указанное время не прибыл", - сказали в экстренных службах.

На борту вертолета находились два человека. Начались поиски.душного движения не направлялся", - сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Архангельская область Архангельск
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