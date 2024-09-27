Поиск

Серия фрегатов проекта 22350 не ограничится восемью кораблями

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - ВМФ России продолжит строительство фрегатов проекта 22350 и после завершения первой серии из 8 единиц. Об этом сообщил журналистам главком ВМФ России Александр Моисеев.

"В рамках действующей программы как минимум 8 единиц заложено. Нет сомнений, что они будут реализованы в плановые сроки. В рамках последующей программы, разработка которой идет, данные корабли (фрегаты проекта 22350 - ИФ) с возможностью перспективной модернизации будут заложены и в следующий 10-летний период программы военного кораблестроения", - сказал Моисеев по итогам церемонии спуска на воду четвертого фрегата проекта "Адмирал Исаков", прошедшей в пятницу в Петербурге.

Фрегаты проекта 22350 предназначены для поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов.

Фрегаты вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом "Редут", гиперзвуковыми ракетами "Циркон" (Реутовское НПО машиностроения, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ), крылатыми ракетами "Калибр" (концерн "Алмаз-Антей"). В качестве противолодочного оружия используется комплекс "Пакет-НК". Несут на борту противолодочный вертолет Ка-27.

"Северная верфь" (Петербург) сейчас ведет строительство и других фрегатов проекта – "Адмирал Амелько", "Адмирал Чичагов", "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов".

В настоящий момент в составе ВМФ России находятся три корабля проекта 22350 – "Адмирал Горшков", "Адмирал Касатонов" и "Адмирал Головко".

ВМФ РФ Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Госдуме предложили создать реестр авиадебоширов

В Госдуме предложили создать реестр авиадебоширов

Туристы начали выигрывать суды по отказам в выезде из-за ошибок в паспортах

Туристы начали выигрывать суды по отказам в выезде из-за ошибок в паспортах

Минфин готовит внедрение цифровых ООО с автоматическим контролем исполнения корпдоговоров

В РФ 9 человек задержаны по делу о легализации мигрантов с помощью поддельных паспортов Украины

В РФ 9 человек задержаны по делу о легализации мигрантов с помощью поддельных паспортов Украины

Глава "Сибирской навигационной компании" арестован по делу о поставках войскам

Глава "Сибирской навигационной компании" арестован по делу о поставках войскам

Первый зампред ВТБ допустил повышение ставки ЦБ выше 20%

Пропавший под Архангельском вертолет найден, все находившиеся на борту погибли

Пропавший под Архангельском вертолет найден, все находившиеся на борту погибли

ФСБ завела дело на двух журналистов из США, работавших в Курской области

ФСБ завела дело на двух журналистов из США, работавших в Курской области

РВСН проводят учение в Оренбургской области с участием 3 тыс. военных

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });