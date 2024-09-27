Серия фрегатов проекта 22350 не ограничится восемью кораблями

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - ВМФ России продолжит строительство фрегатов проекта 22350 и после завершения первой серии из 8 единиц. Об этом сообщил журналистам главком ВМФ России Александр Моисеев.

"В рамках действующей программы как минимум 8 единиц заложено. Нет сомнений, что они будут реализованы в плановые сроки. В рамках последующей программы, разработка которой идет, данные корабли (фрегаты проекта 22350 - ИФ) с возможностью перспективной модернизации будут заложены и в следующий 10-летний период программы военного кораблестроения", - сказал Моисеев по итогам церемонии спуска на воду четвертого фрегата проекта "Адмирал Исаков", прошедшей в пятницу в Петербурге.

Фрегаты проекта 22350 предназначены для поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов.

Фрегаты вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом "Редут", гиперзвуковыми ракетами "Циркон" (Реутовское НПО машиностроения, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ), крылатыми ракетами "Калибр" (концерн "Алмаз-Антей"). В качестве противолодочного оружия используется комплекс "Пакет-НК". Несут на борту противолодочный вертолет Ка-27.

"Северная верфь" (Петербург) сейчас ведет строительство и других фрегатов проекта – "Адмирал Амелько", "Адмирал Чичагов", "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов".

В настоящий момент в составе ВМФ России находятся три корабля проекта 22350 – "Адмирал Горшков", "Адмирал Касатонов" и "Адмирал Головко".