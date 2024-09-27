Суд завершил банкротство инициатора блокады Крыма без освобождения от долга на 5 млрд руб.

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы завершил многолетнюю процедуру банкротства бизнесмена Ленура Ислямова - одного из организаторов блокады Крыма в 2015 году, но не списал непогашенную задолженность в размере 4,935 млрд рублей.

Как сообщается в материалах картотеки арбитражных дел, резолютивная часть определения суда опубликована 24 сентября 2024 года, полный текст - 25-го.

Реестр требований кредиторов был сформирован на общую сумму 3,969 млрд рублей, говорится в судебном акте. Общая сумма погашения составила 130,499 млн рублей (3,3% от включенных в реестр требований кредиторов).

"Все мероприятия в процедуре банкротства для выявления и наполнения конкурсной массы управляющим выполнены, что подтверждается отчетом о деятельности финансового управляющего, а также документами, представленными в материалы дела. (...) Таким образом, учитывая, что все имеющееся имущество, подлежащее реализации в деле о банкротстве должника, было реализовано, конкурсная масса распределена (...), мероприятия являются завершенными", - говорится в определении.

Эта сумма не была аннулирована (ее списание предусмотрено пунктом 3 статьи 213.28 закона о банкротстве, которая устанавливает, что после завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов). Такое решение суд принял на том основании, что представленными в материалы дела доказательствами подтверждены неправомерные действия должника, послужившие основанием для возникновения задолженности.

"Таким образом, кредиторы обладают правом в рамках процедуры банкротства должника обратиться с заявлением о выдаче исполнительного листа на требования, включенные в реестр, от исполнения обязательств по которым должник не освобожден", - отмечается в документе.

В деле о банкротстве также были учтены требования ГУП "Крымэнерго", удовлетворяемые после погашения реестровых требований, в размере 1,096 млрд рублей. По ним выплаты не проводились. Общая сумма непогашенных требований составила почти 4,935 млрд рублей, сообщается в документе.

Арбитражный суд Москвы по заявлению Сбербанка РФ признал Ислямова несостоятельным в июле 2016 года. В отношении должника была введена процедура реализации имущества.

Среди кредиторов Ислямова - Сбербанк с требованием третьей очереди на 1,16 млрд рублей. Долг возник на основе двух кредитных договоров, заключенных банком с ООО "Квин груп" в 2012-2013 годах. Ислямов был поручителем по кредитам. Компания не погасила задолженность и признана банкротом.

В реестр также были включены требования Джаст-банка в лице Агентства по страхованию вкладов на сумму 2,094 млрд рублей. Ислямов являлся владельцем этой кредитной организации, лицензия которой была отозвана в 2015 году. Этот долг обусловлен его привлечением к субсидиарной ответственности. В числе кредиторов также значились банк "Еврокредит" (требования на 234 млн рублей), компания "Даовэй Бизнес Лимитед" (298,9 млн рублей), Азия-Инвест банк (176,2 млн рублей) и еще ряд компаний.

Ислямов - бывший вице-премьер Крыма. Он получил это кресло по квоте меджлиса крымскотатарского народа (организация признана в России экстремистской и запрещена), проработал в крымском правительстве два месяца - апрель-май 2014 года. Затем Ислямов уехал на Украину. В России его объявили в федеральный розыск.

Блокада Крыма и приговор

Российские власти считают Ислямова одним из организаторов продовольственной блокады Крыма (активисты в сентябре 2015 года перекрыли для фур с продуктами дороги на юге Украины, ведущие на полуостров) и причастным к энергоблокаде региона: в ноябре 2015 года в Херсонской области на юге Украины были подорваны опоры двух ЛЭП, по которым тогда поступало электричество в Крым. Полуостров до конца мая 2016 года прожил в режиме ЧС. Россия решила проблему, построив в несколько этапов энергомост через Керченский пролив с территории Кубани. Бизнесмену вменяли также создание крымскотатарского добровольческого батальона и призывы в СМИ к нарушению территориальной целостности России.

Верховный суд Крыма в декабре 2020 года заочно приговорил Ислямова к 19 годам колонии строгого режима с лишением права два года заниматься деятельностью, связанной с выступлением в СМИ.

Срок отбывания наказания суд постановил исчислять с того момента, когда Ислямов будет задержан на территории РФ либо экстрадирован из другого государства.