Организатор энергоблокады Крыма заочно приговорен к 19 годам колонии

Поврежденный взрывом участок электросети, передающий электроэнергию в Крым. Ноябрь 2015 года. Фото: АР/ТАСС

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд Крыма в четверг приговорил к 19 годам колонии строгого режима бизнесмена Ленура Ислямова, который обвинялся в организации подрыва опор ЛЭП на юге Украины, приведшего к обесточиванию Крымского полуострова в 2015 году.

Приговор вынесен заочно, фигурант дела последние годы живет на Украине, находится в розыске в РФ, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Окончательно назначить Ислямову наказание в виде 19 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выступлением в СМИ, на срок 2 года, и ограничением свободы на срок 1 год", - огласила решение судья.

Ислямова обвиняли по трем статьям УК РФ: п."а, б" ч.2 ст.281 (диверсия, совершенная организованной группой и повлекшая тяжкие последствия), ч.1 ст.208 (организация незаконного вооруженного формирования) и ч.2 ст.280.1 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием СМИ, либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете).

Прения по делу завершились неделю назад: прокурор запросил 19 лет колонии строгого режима, защита требовала вынести оправдательный приговор и просила суд отказать в удовлетворении заявленных гражданских исков на общую сумму более 1 млрд рублей.

Адвокат Ислямова Николай Полозов считает дело политически мотивированным. "Сторона защиты указала в прениях на недоказанность обвинения ни в осуществлении диверсии, ни в создании батальона, ни в публичных призывах", - заявлял юрист.

После вынесения приговора Полозов сказал журналистам, что защита Ислямова намерена обжаловать приговор и готова дойти до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

"Позиция Ленура Ислямова заключается в полном непризнании юрисдикции Верховного суда республики Крым, поскольку он считает, что Крым является временно оккупированной территорией Украины. Приговор не признается, будет обжалован в Третьем апелляционном суде общей юрисдикции в Сочи, после прохождения процедур в рамках российской юрисдикции жалобы будут направлены в межгосударственные органы, в том числе в Европейский суд по правам человека", - сказал адвокат.

Ислямов - владелец крымскотатарского телеканала ATR, бывший вице-премьер Крыма, экс-владелец кредитной организации (в России ему принадлежал "Джаст-банк", у финучреждения осенью 2015 года отозвали лицензию).

В крымском правительстве Сергея Аксенова бизнесмен проработал два месяца - в апреле-мае 2014 года, кресло вице-премьера получил по квоте Меджлиса крымскотатарского народа (организация запрещена в РФ в 2016 году). Ислямова заменили на Руслана Бальбека, возглавляющего на тот момент оппозиционную к меджлису организацию "Поколение Крым". Бизнесмен уехал на Украину. В России его объявили в федеральный розыск.

Организатор продовольственной и энергоблокады Крыма

Российские следователи называли Ислямова одним из организаторов продовольственной блокады Крыма: активисты созданной им организации "Аскер" (в переводе с тюркского - "воин/солдат", "войско/армия") в сентябре 2015 года перекрыли для фур с продуктами дороги на юге Украины, ведущие на Крымский полуостров.

Следствие в РФ также считает его причастным к энергоблокаде Крыма: в ноябре 2015 года в Херсонской области Украины были подорваны опоры двух ЛЭП, по которым тогда поступало электричество на полуостров. Крым до конца мая 2016 года прожил в режиме ЧС. Россия решила проблему со светом в Крыму, построив в несколько этапов энергомост через Керченский пролив с территории Кубани.

Крупнейшая энергокомпания Крыма предъявила Ислямову гражданский иск более чем на 1 млрд рублей. Ущерб рассчитан, исходя из стоимости электроэнергии, недоотпущенной потребителям в ноябре-декабре 2015 года, говорилось в ответе "Крымэнерго" на информационный запрос "Интерфакса".