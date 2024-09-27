Предложения ФАС призваны вывести РЖД из конкурентных сегментов рынка

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Предложения Федеральной антимонопольной службы в отношении "Российских железных дорог" (РЖД) призваны вывести монополиста из конкурентных сегментов рынка, сообщил "Интерфаксу" руководитель ФАС Максим Шаскольский в кулуарах "РЭН-2024".

"Мы предлагаем отделить монопольное от немонопольных видов деятельности, монополист не должен участвовать в работе на рынках, где есть конкуренция", - ответил он на вопрос действительно ли ФАС предлагает запретить РЖД участвовать или иметь долю в работающих на рынке компаниях.

Глава службы также подтвердил, что ФАС подготовила проект федерального проекта "Развитие конкуренции", который предполагает снижение до нуля (в консервативной версии - до 8,5%) доли участия естественных монополий на ж/д-транспорте в компаниях, работающих на конкурентных рынках.

"Да, все правильно", - ответил Шаскольский.

Контроль над ж/д-инфраструктурой может быть передан Росжелдору, сказал он.

Ранее сообщалось, что власти обсуждают существенное изменение условий работы РЖД в конкурентных сегментах российского транспортного рынка, об этом говорилось в подготовленном ФАС описании задач нового федерального проекта "Развитие конкуренции", с текстом которого ознакомился "Интерфакс".

В частности, ФАС предлагала ограничить или полностью запретить участие ж/д-монополиста в капитале транспортных операторов, логистических центров и экспедиционных компаний. Рассматривался либо полный выход монополистов из капитала подобных компаний, либо, в консервативном сценарии, снижение участия совокупно до 8,5%.

Также в документе предлагалось передать функции контроля от собственника инфраструктуры железнодорожного транспорта уполномоченному государственному органу.