ФАС предложила ограничить участие РЖД в капитале компаний на рынке

Фото: Александр Демьянчук/РИА Новости

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Власти РФ обсуждают существенное изменение условий работы ОАО "РЖД" в конкурентных сегментах российского транспортного рынка, следует из подготовленного Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России описания задач нового федерального проекта "Развитие конкуренции".

В частности, ФАС предлагает ограничить или полностью запретить участие ж/д-монополиста в капитале транспортных операторов, логистических центров и экспедиционных компаний.

"В части железнодорожного транспорта предлагается прекратить участие субъектов естественных монополий на транспорте в компаниях, работающих на конкурентных рынках. В результате реализации мероприятия хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на конкурентных рынках (операторы, логистические центры, транспортно-экспедиционные компании) с долей участия перевозчика, будут отсутствовать", - говорится в тексте описания, с которым ознакомился "Интерфакс".

Рассматривается либо полный выход монополистов из капитала подобных компаний, либо, в консервативном сценарии, снижение участия совокупно до 8,5%.

"Также предлагается передать функции контроля от собственника инфраструктуры железнодорожного транспорта уполномоченному государственному органу", - отмечается в подготовленных ФАС материалах.

В антимонопольном ведомстве не стали комментировать данные предложения. Также поступили в пресс-службе Минэкономразвития России, курирующего национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика".

Как сообщалось, федеральный проект "Развитие конкуренции" должен войти в рассчитанный до 2030 года нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика", паспорт которого вместе с включенными в него федпроектами премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ведомствам подготовить к началу августа (поручение дано по итогам стратсессии от 25 июня).

Согласно опубликованному ранее пресс-релизу правительства, в рамках нового нацпроекта "может быть сформирован отдельный федеральный проект по развитию конкуренции в экономике или подготовлен очередной план мероприятий, рассчитанный на 2026-2030 годы". "Проработкой этого вопроса займутся Федеральная антимонопольная служба, Минэкономразвития и Минпромторг. Особое внимание при этом они должны обратить на сложившиеся условия, связанные со структурной трансформацией экономики, перестройкой логистических маршрутов и развитием технологических рынков", - отмечалось в сообщении кабмина.