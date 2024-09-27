Лавров на встрече с главой МИД Ливана выразил солидарность с ливанским народом

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом заявил о солидарности России с ливанским народом и выразил соболезнования в связи с гибелью людей из-за резкого обострения конфликта между Ливаном и Израилем.

Встреча Лаврова и Бу Хабиба прошла "на полях" недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

"Выражаю наши соболезнования и нашу солидарность с ливанским народом. И мы были бы очень заинтересованы услышать ваши оценки происходящего", - сказал Лавров.

В свою очередь, глава МИД Ливана выразил желание ознакомить российскую сторону с текущей ситуацией в регионе. "Мы хотели бы проинформировать вас о том, что сейчас происходит", - сказал Бу Хабиб.