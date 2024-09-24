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В МИД РФ осудили совершаемые в отношении Ливана масштабные военные нападения

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Россия решительно осуждает израильские удары по Ливану, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий, заявили во вторник в МИД РФ.

"Решительно осуждаем совершаемые в отношении Ливана масштабные военные нападения. Особо хотели бы подчеркнуть нашу принципиальную позицию о категорической недопустимости неизбирательных атак, жертвами которых становятся гражданские лица", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

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"Необходимо срочно остановить раскручивание спирали насилия, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля", - заявила Захарова.

Она добавила, что российская сторона "призывает к незамедлительному прекращению боевых действий, что предотвратило бы дальнейшее кровопролитие и создало условия для перевода ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования".

"Нужно сделать все возможное, чтобы не допустить погружения Ближнего Востока в полномасштабный вооруженный конфликт, разрушительные последствия которого неизбежно затронут всех - как в регионе, так и за его пределами. Готовы к координации с международными и региональными партнерами в целях предотвращения подобного катастрофического сценария", - говорится в комментарии.

В понедельник в рамках операции "Стрелы севера" ВВС Израиля нанесли удары примерно по 1,6 тыс. объектов "Хезболлы". В результате атаки погибли как минимум 492 человека, среди них женщины, дети и медицинские работники. Более 1,6 тыс. пострадали.

"Хезболла" в ответ запустила в сторону Израиля более 200 ракет.

Ливан МИД РФ Хезболла Израиль Мария Захарова
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