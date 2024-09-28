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Два человека ранены после атаки дрона на белгородский поселок в пятницу вечером

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Двое мирных жителей были ранены в пятницу вечером в результате атаки украинского беспилотника на поселок Ясные Зори в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Вчера вечером во время атаки БПЛА в районе поселка Ясные Зори были ранены два человека", - сообщил губернатор в своем телеграм-канале.

Гладков добавил, что проезжавшая мимо семейная пара помогла тяжело пострадавшему, его доставили в больницу.

Белгородская область Ясные Зори БПЛА ВСУ
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