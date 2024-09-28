Поиск

Один мирный житель погиб, двое пострадали при атаке ВСУ на Шебекино

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели мирного жителя города Шебекино в результате украинской атаки.

"Погиб мирный житель. (...) Ранены, предварительно, два мирных жителя. Мужчину с минно-взрывной травмой и ранами лица и женщину с минно-взрывной травмой и ранами головы и кисти попутным транспортом доставили в Шебекинскую ЦРБ, после оказания медицинской помощи отпущены домой на амбулаторное лечение", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

По данным Гладкова, в результате прилета боеприпаса произошло возгорание в одной из квартир многоквартирного дома. Пожарные расчеты ликвидировали очаг возгорания. Кроме того, повреждены кровли, остекление и фасады в четырех многоквартирных домах, пробиты газо- и водопроводы. Посечены три легковых и грузовой автомобили. В двух социальных и двух коммерческих объектах выбито остекление.

Один дрон сдетонировал во дворе многоквартирного дома - повреждены окна в нескольких квартирах, осколками посечены четыре легковых автомобиля.

Шебекино Белгородская область Вячеслав Гладков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Военные отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу РФ на курском направлении

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударе с применением ракеты "Кинжал" по аэродромам ВСУ

Следователи не обнаружили следов взрывчатки на месте взрыва на АЗС в Дагестане

Следователи не обнаружили следов взрывчатки на месте взрыва на АЗС в Дагестане

МЧС сообщило, что число погибших при пожаре на АЗС в Дагестане выросло до 13

В больницах остаются четверо пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале

Число погибших на АЗС в Дагестане выросло до 12 человек

Число погибших на АЗС в Дагестане выросло до 12 человек

Пять украинских БПЛА сбито за ночь в Белгородской и Курской областях

Число жертв взрыва на АЗС в Дагестане выросло до 11 человек

Число жертв взрыва на АЗС в Дагестане выросло до 11 человек
Обострение палестино-израильского конфликта

Лавров призвал Израиль прекратить наступление, а "Хезболлу" отвести формирования

Лавров призвал Израиль прекратить наступление, а "Хезболлу" отвести формирования

Власти Дагестана объявили 28 сентября днем траура по жертвам взрыва на АЗС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });