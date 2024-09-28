Один мирный житель погиб, двое пострадали при атаке ВСУ на Шебекино

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели мирного жителя города Шебекино в результате украинской атаки.

"Погиб мирный житель. (...) Ранены, предварительно, два мирных жителя. Мужчину с минно-взрывной травмой и ранами лица и женщину с минно-взрывной травмой и ранами головы и кисти попутным транспортом доставили в Шебекинскую ЦРБ, после оказания медицинской помощи отпущены домой на амбулаторное лечение", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

По данным Гладкова, в результате прилета боеприпаса произошло возгорание в одной из квартир многоквартирного дома. Пожарные расчеты ликвидировали очаг возгорания. Кроме того, повреждены кровли, остекление и фасады в четырех многоквартирных домах, пробиты газо- и водопроводы. Посечены три легковых и грузовой автомобили. В двух социальных и двух коммерческих объектах выбито остекление.

Один дрон сдетонировал во дворе многоквартирного дома - повреждены окна в нескольких квартирах, осколками посечены четыре легковых автомобиля.