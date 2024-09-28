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Крупный пожар в лесном массиве в Тамбовской области локализован на площади 60 га

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Крупный пожар в лесном массиве возле поселка Тригуляй в Тамбовской области удалось локализовать, сообщил глава региона Максим Егоров в субботу.

"Сейчас ситуация стабильная и находится под контролем. Опасности для жителей близлежащих населенных пунктов нет", - написал он в своем телеграм-канале.

Егоров отметил, что на тушение огня были брошены все необходимые силы и средства. Привлечено несколько десятков единиц техники.

"Для дополнительной защиты от распространения огня прибыл пожарный поезд станции Тамбов-1. Он будет задействован в случае необходимости. Пока такой необходимости нет", - отметил губернатор.

Предварительная площадь возгорания лесной подстилки составляет 60 гектаров, добавил Егоров.

Сообщение о возгорании поступило в пятницу в 15:25. Причина пожара устанавливается.

Тамбовская область Максим Егоров
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