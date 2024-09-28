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В Тамбовской области пока не удалось потушить лесной пожар из-за ветра

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Сильный ветер пока не позволяет ликвидировать крупный пожар в лесном массиве возле поселка Тригуляй в Тамбовской области, сообщает правительство региона в своем телеграм-канале в субботу.

"Работа пожарных осложняется ветровой нагрузкой. Но специалисты делают все необходимое. Для ликвидации пожара задействованы все необходимые силы и средства. Техники, людей для работы достаточно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что угрозы жителям и населенным пунктам нет.

В РоссииКрупный пожар в лесном массиве в Тамбовской области локализован на площади 60 гаЧитать подробнее

Утром в субботу глава региона Максим Егоров сообщал о локализации пожара. Для тушения возгорания привлечено несколько десятков единиц техники.

Также для дополнительной защиты от распространения огня прибыл пожарный поезд станции Тамбов-1, который может быть задействован в случае необходимости.

Сообщалось, что предварительная площадь возгорания лесной подстилки составляет 60 га.

Сообщение о возгорании поступило в пятницу в 15:25. Причина пожара устанавливается.

Тамбовская область
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