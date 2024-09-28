Военные РФ в зоне СВО за сутки отразили 18 контратак ВСУ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что отразили в зоне специальной военной операции за сутки 18 контратак ВСУ: группировка "Центр" - семь, "Юг" - восемь, "Восток" - три.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике формированиям 24-й, 33-й, 54-й, 72-й механизированных, 10-й, 128-й горно-штурмовых бригад ВСУ, 18-й бригады нацгвардии и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Высокоивановка, Зализнянское, Дружковка, Курахово, Григоровка и Часов Яр Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны РФ в субботу.

Там заявили, что группировка "Юг" отразила восемь контратак украинских сил, уничтожила за сутки до 725 военнослужащих ВСУ.

"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 104-й и 118-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Ровнополь и Золотая Нива Донецкой народной республики. Отражены три контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ", - отметили в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные позиции, нанесли поражение украинским подразделениям в районе населенных пунктов Горняк, Дзержинск, Калиново, Сухая Балка и Розовка ДНР.

"Отразили семь контратак штурмовых групп 59-й мотопехотной, 151-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 2-й, 3-й и 12-й бригад нацгвардии. Потери противника составили свыше 620-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и три 122 мм гаубицы Д-30", - сообщили военные.

В ведомстве сообщили, что подразделениями группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Липцы и Волчанск Харьковской области.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 67-й механизированных, 4-й танковой, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Подвысокое, Новоосиново Харьковской Области, Макеевка, Невское Луганской народной республики и Торское Донецкой народной республики", - заявили в Минобороны РФ.

Сообщается, что группировка "Днепр" нанесла удары по силам ВСУ в районах населенных пунктов Копани Запорожской области, Антоновка Херсонской области и города Херсон.

"Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, 10 автомобилей и 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Уничтожен полевой склад боеприпасов", - отметили в министерстве.