Минобороны РФ сообщило об ударе с применением ракеты "Кинжал" по аэродромам ВСУ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что нанесен новый удар с применением гиперзвукового комплекса "Кинжал" по аэродромам ВСУ.

"Вчера Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" и ударных беспилотных летательных аппаратов по аэродромной инфраструктуре ВСУ", - сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"Цели удара достигнуты, - заявили в ведомстве. - Все назначенные объекты поражены".