Участник забега умер во время марафона во Владивостоке

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Мужчина умер во время проведения марафона "Мосты Владивостока" в субботу, сообщает прокуратура Приморского края в своем телеграм-канале.

"28 сентября 2024 года при участии в марафоне погиб мужчина, 1983 года рождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ход и результаты доследственной проверки, а также установление всех обстоятельств произошедшего поставлены на контроль прокуратуры края.

Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при организации спортивного мероприятия и полноте мер, принятых к обеспечению безопасности его участников, в том числе организацию медицинского сопровождения мероприятия.