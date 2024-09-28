Умершим во время марафона во Владивостоке оказался штурман ТОФ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Человеком, который скончался во время марафона "Мосты Владивостока" во Владивостоке в субботу, оказался главный штурман Тихоокеанского флота, капитан первого ранга Евгений Витютнев скончался сообщил глава ЗАТО Фокино Приморского края Александр Баранов.

"(...) мы потеряли не просто талантливого офицера, но и человека с большим сердцем, преданного своему делу", - написал он.

Ранее сообщалось, что прокуратура Приморского края организовало проверку после гибели 28 сентября 2024 года участника марафона. Погиб мужчина, 1983 года рождения. Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при организации спортивного мероприятия и полноте мер, принятых к обеспечению безопасности его участников, в том числе организацию медицинского сопровождения мероприятия.

По данным правительства Приморского края, для участников марафона были доступны дистанции 5 км, 10 км, полумарафон (21,1 км), марафон (42,2 км) и 1 км для детей. Трасса имеет сертификацию AIMS - международной ассоциации забегов.