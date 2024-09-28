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По делу о взрыве на АЗС в Дагестане задержан ее владелец

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Следствие по делу о взрыве на автозаправочной станции в Дагестане допросило и задержало владельца предприятия, сообщили в Следственном комитете РФ.

"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст.238 УК РФ в связи с происшествием в Республике Дагестан, в результате которого погибли и пострадали люди, по подозрению в совершении преступления задержан фактический владелец автозаправочной станции Марат Джанхуватов", - говорится в сообщении, размещенном в субботу в телеграм-канале СКР.

"Подозреваемый допрошен. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - добавили в ведомстве.

В пятницу около 17:30 на АЗС в поселке Новый Хушет, расположенном в пригороде Махачкалы произошел взрыв. 13 человек погибли, в том числе двое детей, еще 11 пострадали.

Расследуется уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

В субботу в СКР сообщили, что не обнаружили на месте ЧП следов взрывчатых веществ.

Дагестан Марат Джанхуватов
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