Кадыров заявил, что Чечня готова оказать помощь Дагестану после взрыва на АЗС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о готовности оказать всю необходимую помощь Дагестану в связи с произошедшим в пятницу взрывом на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы.

"От всех жителей Чеченской Республики и от себя лично выражаю искренние соболезнования главе Республики Дагестан Сергею Меликову и всем родным погибших при взрыве автозаправочной станции. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. (...) В случае необходимости мы готовы оказать всю необходимую помощь братскому региону", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

В пятницу около 17:30, произошел взрыв на АЗС в поселке Новый Хушет в пригороде дагестанской столицы. Сообщалось, что 13 человек погибли, в том числе двое детей, 11 человек пострадали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, владелец АЗС задержан.