Восемнадцать дронов ВСУ уничтожено ночью над Ростовской областью

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Восемнадцать украинских БПЛА было уничтожено за ночь в небе над Ростовской областью, сообщил глава региона Василий Голубев в своем телеграм-канале в воскресенье.

"Минувшей ночью подразделения ПВО успешно отразили воздушную атаку врага. В небе над Ростовской областью было уничтожено 18 БПЛА, в т.ч. пять - в юго-западной части региона и 13 - в Миллеровском районе", - написал губернатор, добавив, что пострадавших и разрушений нет.