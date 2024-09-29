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После падения БПЛА в Ростовской области начался лесной пожар

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Лесной пожар начался из-за падения БПЛА в Милютинском районе Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев в воскресенье.

"В Милютинском районе в результате падения БПЛА начался лесной пожар, сейчас его площадь - 20 га. (...) Работу пожарных осложняет сильный ветер. Для борьбы с огнем вылетел вертолет МЧС", - написал он.

Голубев отметил, что на данный момент угрозы распространения огня на населенные пункты нет.

Ранее сообщалось, что четыре украинских дрона были уничтожены в Азовском районе Ростовской области, пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет. После падения обломков одного из них загорелась сухая трава.

Ростовская область Василий Голубев
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