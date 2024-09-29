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Российские военные перехватили и уничтожили за ночь 125 украинских БПЛА

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Над российскими регионами в ночь на воскресенье было перехвачено и уничтожено 125 украинских дронов, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 125 украинских БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 67 беспилотников были перехвачены над Волгоградской областью, 17 - над Белгородской, 17 - над Воронежской, 18 - над Ростовской.

В сообщении также говорится, что сбито по одному БПЛА над Брянской и Курской областями, а также три БПЛА над Азовским морем.

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