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Что случилось этой ночью: воскресенье, 29 сентября

Подготовка наземной операции Израиля в Ливане, Минобороны РФ сообщило о нейтрализации 125 дронов ВСУ, "Краснодар" возглавил РПЛ

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Израиль готовится к ограниченной наземной операции против "Хезболлы" в Ливане, сообщает ABC News со ссылкой на неназванного американского чиновника. Собеседник телеканала добавил, что израильские власти не прислушиваются к призывам США к деэскалации. Пентагон рассматривает возможность наращивания контингента на Ближнем Востоке.

- Силы ПВО перехватили и уничтожили за ночь 125 украинских БПЛА над шестью регионами РФ и Азовским морем. Больше всего - 67 беспилотников - нейтрализовано над Волгоградской областью.

- Биньямин Нетаньяху заявил, что ликвидация лидера "Хезболлы" изменит баланс сил на Ближнем Востоке. Премьер-министр Израиля подчеркнул, что Хасан Насралла был "не просто террористом, а тем самым террористом", ответственным за гибель множества израильтян, американцев и французов, и назвал его "центральным двигателем иранской оси зла".

- МИД КНДР заявил, что Вашингтон рискует ввергнуть Европу в ядерную катастрофу. Заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон предупредила, что, поставляя Украине вооружения "на астрономические суммы", США "подвергнут всю Европу ужасным бедствиям ядерной войны".

- "Краснодар" обыграл "Зенит" со счетом 2:0 и стал лидером чемпионата России по футболу.

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