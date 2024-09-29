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Мэр Курска сообщил о повреждении многоэтажки от "внешнего воздействия"

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Курска Игорь Куцак сообщил о повреждениях многоэтажного дома в результате "внешнего воздействия".

"Многоквартирный дом № 2/4 на Красной площади пострадал в результате внешнего воздействия (...) Пострадавших среди жильцов нет. Сейчас дом обследуют, после чего будет дана оценка характера повреждения. Затем управляющая компания приведет в санитарное состояние территорию двора", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Куцак отметил, что в ближайшее время силами регионального Фонда капремонта будут заменены поврежденные окна в квартирах и местах общего пользования. Собственникам выплатят компенсации для проведения ремонтных работ внутри жилых помещений.

Ранее Минобороны РФ сообщило об одном украинском беспилотнике самолетного типа, сбитом силами ПВО над Курской областью минувшей ночью.

Курск Игорь Куцак Курская область
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