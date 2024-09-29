Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Макеевка в ЛНР

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ сообщили, что российские войска взяли под контроль село Макеевка в ЛНР.

"Подразделения группировки войск "Запад" в ходе успешных наступательных действий освободили населенный пункт Макеевка Луганской народной республики", - говорится в сообщении.

"Нанесено поражение живой силе и технике 44-й, 53-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Макеевка Луганской народной республики, Григоровка и Торское Донецкой народной республики. Отражена контратака штурмового подразделения ВСУ", - сообщили в ведомстве.

По данным российских военных, потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 450 военнослужащих, девять автомобилей, восемь единиц артиллерийского вооружения и три склада боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 67-й, 110-й, 151-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Александро-Калиново, Даченское, Горняк, Тарасовка, Курахово и Красноармейск Донецкой народной республики. Отражены четыре контратаки штурмовых групп ВСУ", - сказали в Минобороны.

Отмечается, что потери украинских сил за сутки на данном участке составили до 620 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, семь единиц артиллерийского вооружения и склад боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 21-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброволье и Великая Новоселка Донецкой народной республики. Отражена контратака штурмовой группы ВСУ", - сообщили в Минобороны РФ.

По его данным, ВСУ за сутки на данном участке фронта потеряли до 135 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, девять автомобилей, гаубицу Caesar и склад боеприпасов.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 54-й механизированной бригады ВСУ, 18-й бригады Нацгвардии и "Иностранного легиона" в районах населенных пунктов Константиновка и Северск Донецкой народной республики. Отражены три контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сводке.

Согласно сообщению, украинская армия за сутки на данном направлении потеряла до 610 военнослужащих, девять автомобилей, девять единиц артиллерийского вооружения, станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и четыре склада боеприпасов.

"Подразделениями группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. Противник потерял до 70 военнослужащих, четыре автомобиля", - сообщили военные.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 123-й бригады теробороны и 15-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Копани, Малая Токмачка Запорожской области и Котлярево Николаевской области. Потери ВСУ здесь составили до 80 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T и три склада боеприпасов, сообщили в Минобороны.